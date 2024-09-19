Туризм в Петербурге: итоги по осени считают

Введение курортного сбора, как и рост цен на авиабилеты, не снизили популярность Северной столицы. Бархатный сезон 2024 года подтвердил статус Санкт-Петербурга как одного из наиболее привлекательных направлений для внутреннего туризма в России.
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