Пленный боец Запорожец: офицеры ВСУ не воюют, только отдают приказы по рации

Украинские офицеры не принимают участие в боевых действиях, только отдают приказы по рации. Об этом заявил пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ярослав Запорожец на видео министерства обороны России, передает ТАСС.
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