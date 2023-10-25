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Боец Мокаев потребовал стереть Россию: Взамен только Дагестан

Боец Мокаев потребовал стереть Россию: Взамен только Дагестан

Боец UFC Мухаммад Мокаев потребовал от организаторов турнира, чтобы они стёрли "Россию" из графы "Место рождения", но оставили "Дагестан".

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Комментарии
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Уя
Уфимцев я
А кроме бойцов тупоголовых? у древнего и славного Дагестана &quot;за душой&quot; что то еще есть?.. Может быть, хватит в ж@пу целовать всех этих... затейников? Может, пора Кремлю и власть употребить?
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3 д.
Николай Герасименко
И в чём это выражается?
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3 д.
Николай Герасименко
Вообще-то многие уроженцы славного Дагестана сейчас геройски воюют с укронацистскими недобитками. А сама Республика превратилась в туристический край. А ещё в памяти всей России останутся слова Героя России лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова &quot;Работайте братья!&quot; Так что не нужно судить о народе по высказываниям отдельных ублюдков.
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3 д.

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