Боец Мокаев потребовал стереть Россию: Взамен только Дагестан

Уя Уфимцев я А кроме бойцов тупоголовых? у древнего и славного Дагестана "за душой" что то еще есть?.. Может быть, хватит в ж@пу целовать всех этих... затейников? Может, пора Кремлю и власть употребить?

Николай Герасименко И в чём это выражается?