Боец UFC Мухаммад Мокаев потребовал от организаторов турнира, чтобы они стёрли "Россию" из графы "Место рождения", но оставили "Дагестан".
Боец Мокаев потребовал стереть Россию: Взамен только Дагестан
Комментарии
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Уя
Уфимцев я
А кроме бойцов тупоголовых? у древнего и славного Дагестана "за душой" что то еще есть?.. Может быть, хватит в ж@пу целовать всех этих... затейников? Может, пора Кремлю и власть употребить?
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3 д.
Николай Герасименко
И в чём это выражается?
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3 д.
Николай Герасименко
Вообще-то многие уроженцы славного Дагестана сейчас геройски воюют с укронацистскими недобитками. А сама Республика превратилась в туристический край. А ещё в памяти всей России останутся слова Героя России лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова "Работайте братья!" Так что не нужно судить о народе по высказываниям отдельных ублюдков.
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3 д.
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