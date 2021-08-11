В Кабардино-Балкарии автоинспекторы проводят цикл мероприятий «Водитель! Сбавь скорость»

Инспекторы вышли на оживленные улицы города и обратились к водителям, взрослым и юным пешеходам. В ходе акции «Водитель! Сбавь скорость!» полицейские рассказали о распространенных нарушениях ПДД, вследствие которых пешие участники дорожного движения получают травмы.