Эксперт: ослабление рубля свидетельствует о проблемах в военной экономике России

Бурный темп расходов российского бюджета перегревает экономику. Борясь с инфляцией, достигшей целевых пределов, Центральный банк уже поднял ставки и может поднять их еще выше в ближайшие недели, что негативно скажется на всех отраслях экономики.
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