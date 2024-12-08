Дайджест 2-8 декабря 2024

Александр Роджерс 1 За прошедшую неделю произошло много интересного. Большинство из этих событий в фазе активного продолжения (в жизни вообще редко что-то окончательно и навсегда, мы же не глупенький Фукуяма, должны это понимать), но в целом тенденции прослеживаются.