Калужская область определила порядок отчуждения областной древесины

Пользователи земельных участков в Калужской области смогут первыми выкупить древесину после вырубки без торгов, отказавшись — она будет выставлена на аукцион с возможностью снижения цены до 90%.
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