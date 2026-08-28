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Калужские новости

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Калужская область определила порядок отчуждения областной древесины

Калужская область определила порядок отчуждения областной древесины

Пользователи земельных участков в Калужской области смогут первыми выкупить древесину после вырубки без торгов, отказавшись — она будет выставлена на аукцион с возможностью снижения цены до 90%.

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