Как отметил в беседе с журналистами в четверг, 2 ноября, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отмена русской культуры, в том числе русского балета, на Украине — это абсолютный психоз киевского режима.
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