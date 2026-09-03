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Трамп намерен потребовать от ЕС средства, направленные администраций Байдена на вооружение Украины

Трамп намерен потребовать от ЕС средства, направленные администраций Байдена на вооружение Украины

Соединённые Штаты собираются потребовать от Европы возврата «сотен миллиардов долларов» за вооружение, предоставленное администрацией экс-президента США Джо Байденом Украине и НАТО.

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