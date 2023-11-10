Динара Юнусова, Банки.ру: «В 2024 году одобрение ипотеки онлайн может занять всего 15 минут»

«Ипотека — сложный продукт с множеством участников сделки. В этом мы видим для себя большой вызов: мы стремимся реализовать множество технологических интеграций с нашими партнерами и выстроить процесс так, чтобы он был удобен и безопасен для пользователей.
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