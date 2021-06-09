День социального работника отметили в Тайшете

8 июня сотрудники социальных организаций отпраздновали профессиональный праздник. Причастных жителей Тайшета поздравили с Днём социального работника, а также наградили почётными грамотами и благодарственными письмами, сообщили в мэрии города.
8 июня сотрудники социальных организаций отпраздновали профессиональный праздник. Причастных жителей Тайшета поздравили с Днём социального работника, а также наградили почётными грамотами и благодарственными письмами, сообщили в мэрии города.
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