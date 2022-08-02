Велемудр. Мир тесен.

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Как полюбить спорт и поддержать мотивацию к тренировкам

Как полюбить спорт и поддержать мотивацию к тренировкам

Мы часто слышим от заядлых любителей спорта, что «бег приносит кайф» или «упражнения вызывают привыкание», но может ли обычный человек получать такое же удовольствие от физических нагрузок? Почему некоторые из нас буквально ненавидят физические упражнения? И можно ли преодолеть тотальное нежелание тела заниматься спортом? Люди эволюционировали не для «упражнений» На протяжении большей части истории человечества еда была в дефиците, и у человека не было возможности вести активный образ жизни.

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