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Расчеты РТВ ВВО провели тренировку по обнаружению беспилотников условного противника

Расчеты РТВ ВВО провели тренировку по обнаружению беспилотников условного противника

По замыслу учения специалисты РТВ ВВО провели поиск, обнаружение беспилотных летательных аппаратов, осуществили их опознавание, в результате которого была выявлена группа БПЛА условного противника.

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