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Аргументы и Факты

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Врач Чистик сказала, что есть на ужин для хорошего сна

Врач Чистик сказала, что есть на ужин для хорошего сна

Терапевт Ольга Чистик в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, какой ужин помогает спокойно спать.По ее словам, вечерний прием пищи состоит из двух компонентов - легкоусвояемого белка и зеленых овощей.

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