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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нестеров о КХЛ: «Курс на омоложение взят очень резко, но хоккеисты с опытом будут более продуктивными, нежели одна молодежь. Ветеранов нельзя забывать, кто-то ведь должен держать раздевалку» 

– В этом году Кубок завоевал «Металлург», в составе которого много молодых ребят. Как считаете, сказалось ли это на победе магнитогорской команды? – У меня много товарищей, которым еще нет 35 лет, но они до сих пор без контрактов.

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