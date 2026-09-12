ВС РФ уничтожают АЗС на Украине: последствия для рынка топлива

Ежесуточно ВС РФ уничтожают на Украине несколько автозаправочных станций. Поэтому общее количество АЗС на украинской территории неуклонно снижается.
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