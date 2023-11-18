Арест счетов и личного траспорта: сына Орбакайте ждут большие неприятности

Адвокат рассказал о ситуации с долгами Никиты Преснякова. Никита Пресняков с женой Социальные сетиНа этой неделе стало известно о том, что Никиту Преснякова и его жену Алену разыскивают в России судебные приставы.
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