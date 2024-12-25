Уголовное дело возбудили по факту авиакатастрофы в Актау

По факту авиакатастрофы в Актау возбуждено уголовное дело. «Начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — сообщает РИА Новости.
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