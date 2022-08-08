Татьяна Лазарева* решила помогать украинской армии вместо российской

globallookpress/Anna Salynskaya Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева* (включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента на территории РФ) собирается помогать украинской армии, а не российской, передает CTNews со ссылкой на Telegram-каналы.
Популярные статьи
- «Отважный сын Отечества»: рядовой ВС РФ Буян Сат с осколочной раной уничтожил дюжину националистов
- В телеграме обсуждают предложение депутатов уволить Урганта, Васильева и Молочникова за “антироссийскую деятельность”
- Володин призвал США покаяться перед человечеством в дни траура по Хиросиме и Нагасаки
Свежие комментарии