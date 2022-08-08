Татьяна Лазарева* решила помогать украинской армии вместо российской

globallookpress/Anna Salynskaya Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева* (включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента на территории РФ) собирается помогать украинской армии, а не российской, передает CTNews со ссылкой на Telegram-каналы.