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Абаскаль сообщил боссам «Спартака», что не будет рассматривать предложения от других клубов зимой

Гильермо Абаскаль не планирует уходить из «Спартака» до окончания сезона. По данным Metaratings.ru, главный тренер красно-белых сообщил об этом на закрытой встрече с членами совета директоров клуба, которая прошла во время сборов «Спартака» в ОАЭ.

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