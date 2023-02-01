Абаскаль сообщил боссам «Спартака», что не будет рассматривать предложения от других клубов зимой

Гильермо Абаскаль не планирует уходить из «Спартака» до окончания сезона. По данным Metaratings.ru, главный тренер красно-белых сообщил об этом на закрытой встрече с членами совета директоров клуба, которая прошла во время сборов «Спартака» в ОАЭ.