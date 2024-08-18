Актриса Белохвостикова рассказала про съемки с Аленом Делоном

Смерть французского актера Алена Делона является колоссальной утратой для кинематографа. О том, каким этот человек был, рассказала в интервью «Звезде» российская актриса, народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова.
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