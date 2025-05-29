В Калининградской области выбрали символ для празднования 80-летия региона

Символом Калининградской области в год ее 80-летия станет изображение маяка, заявил глава регионального министерства по культуре и туризму Андрей Ермак 28 мая в в прямом эфире Центра управлением региона «ВКонтакте».
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