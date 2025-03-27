Известная топ-модель снялась топлес для журнала

Шведская топ-модель Эльза Хоск полуобнаженной снялась для журнала Vogue Scandinavia. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8,6 миллиона подписчиков.