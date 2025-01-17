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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вопрос с Кулешовой оперативно решили с организаторами. Недопониманий быть не должно». Бородавко о жалобах лыжницы на отель

Призер Олимпиады-2018 по лыжным гонкам Анастасия Кулешова ранее пожаловалась на условия проживания в гостинице в Казани, где проходит этап Кубка России.

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