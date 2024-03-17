Песков назвал реакцию Белого дома на интервью Путина "преднамеренным искажением контекста"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС Представитель Кремля подчеркнул, что "никаких угроз о применении ядерного оружия Путиным высказано в этом интервью не было" МОСКВА, 14 марта.
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