Стали известны дополнительные расходы Европы из-за отказа от российского газа

Bloomberg: переход ЕС на зеленую энергетику обойдется в дополнительные €700 млрд ежегодно Ярослав Бодряшкин Отказ от российского газа и переход на зеленую энергетику потребует от Евросоюза (ЕС) минимум €700 млрд дополнительных расходов ежегодно.