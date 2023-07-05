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Стали известны дополнительные расходы Европы из-за отказа от российского газа

Стали известны дополнительные расходы Европы из-за отказа от российского газа

Bloomberg: переход ЕС на зеленую энергетику обойдется в дополнительные €700 млрд ежегодно Ярослав Бодряшкин Отказ от российского газа и переход на зеленую энергетику потребует от Евросоюза (ЕС) минимум €700 млрд дополнительных расходов ежегодно.

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