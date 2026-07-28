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«Ребенок родится мертвым»: жена Ивлева о жутком сообщении от его бывшей

«Ребенок родится мертвым»: жена Ивлева о жутком сообщении от его бывшей

В прошлом году экс-супруга Ивлева обвинила шефа в многомиллионной задолженности по алиментам. Константин впервые отреагировал на заявления бывшей, а его нынешняя жена Валерия рассказала о неприятной переписке с Марией.

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