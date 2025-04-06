Военные группировки «Запад» за сутки уничтожили несколько сотен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), 5 станций спутниковой связи Starlink, а также 33 пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ.
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