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Иван Едешко не любил вспоминать о легендарном пасе: «Впечатление, что я вышел, отдал тот пас Белову, и после этого с баскетболом закончил»

Журналист Сергей Микулик в своем Telegram-канале поделился опытом общения с легендарным Иваном Едешко , автором победной передачи на Олимпиаде-1972, скончавшимся вчера, на 82-м году жизни.

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