Сбежавший с украинской территории парламентарий Артём Дмитрук проинформировал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его правительство превратились в группу террористов, которые силом удерживают власть в стране.
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