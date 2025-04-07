Пациенты напали на медработника, чтобы украсть у него телефон и банковскую карту

Инцидент произошел 2 апреля в поселке Зеленый холм, сообщили в полиции Ленинградской области. Лаборант туберкулезной больницы рассказал правоохранителям, что в квартиру ворвались пациенты с его места работы и угрожая ножом, забрали у него мобильный телефон и банковскую карту.