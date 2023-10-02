Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Упали 200 спутников Starlink

Упали 200 спутников Starlink

По данным онлайн-сервиса satellitemap.space, с июля SpaceX потеряла более 200 спутников в составе группировки, размещённой на низкой околоземной орбите.

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Комментарии
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Андрей Бедный
Эх Гравитация... Бессердечная ты сука... )))
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17 час.
Леонид Попивняк
....спутник Маска &quot;вдруг&quot; упал - это Путин колдовал....))))))))
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12 час.
НЛ
Николай Лежнин
Это у меня микроволновка замкнула. Аж ложки вылетели из посудомойки. Фарфор почему то остался в посудомойке. А у соседей попугай нырнул в кипяток, как только они открыли крышку у кастрюли.
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11 час.

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