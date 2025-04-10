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Для дурака мир полон внезапных чудес

Для дурака мир полон внезапных чудес

А помните, какой-то Роджерс писал, что нам не к спеху заканчивать СВО, время работает на нас, впереди крах западной коалиции и системный кризис их экономик?И куча дебилов истерила, что этот Роджерс на содержании у Кремля (если бы), оправдывает провальную стратегию, ахахах, я вся смиюся, вообще всё врёт, а запад стронг и поддерживать украину не бросит, один, четыре, во… (хватит, за эту шутку меня робот ЖЖ уже банил!).

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