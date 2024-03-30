Голодные боги хидаругами, или Почему японцы боялись ходить натощак в горы

Японский бестиарий сверхъестественных существ может по праву считаться одним из самых жутких. Фантазия жителей Страны восходящего солнца породила сотни демонов, духов и призраков, которые кровожаднее и сильнее любых румынских вампиров и русских вурдалаков.
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