Умерла Анна Дмитриева

На 84-м году жизни скончалась легендарная Анна Дмитриева. Сегодня, 24 июня, стало известно, что на 84-м году из жизни ушла легендарная советская теннисистка, 18-кратная чемпионка в одиночном, парном и смешанном разрядах Анна Дмитриева.