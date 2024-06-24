Умерла Анна Дмитриева

На 84-м году жизни скончалась легендарная Анна Дмитриева. Сегодня, 24 июня, стало известно, что на 84-м году из жизни ушла легендарная советская теннисистка, 18-кратная чемпионка в одиночном, парном и смешанном разрядах Анна Дмитриева.
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