Стеша Маликова ответила на слухи о пластике лица

Стеша Маликова осадила сплетников: “Это говорят не обо мне, а о картинке в интернете!” В светской хронике разгорелись нешуточные страсти вокруг внешности 25-летней Стеши Маликовой, дочери известного певца Дмитрия Маликова.
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