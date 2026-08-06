Калининградские полицейские провели «Зарядку со стражем порядка» в оздоровительном детском лагере

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной ко Дню физкультурника, сотрудники УМВД России по Калининградской области провели масштабное спортивно-просветительское мероприятие в оздоровительном детском лагере «Скаут».
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