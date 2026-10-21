Защитник Либор Шулак стал первым игроком « Адмирала », набравшим 5 очков в одном матче. Шулак сделал 4 передачи, а также забил гол в меньшинстве в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против « Барыса » (5:4 ОТ).