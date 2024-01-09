Барнаульский парк "Центральный" закрыли для восстановления льда

Ледовое покрытие катка восстанавливают после дождя и мокрого снега Парк культуры и отдыха "Центральный" закрыли для восстановления ледового покрытия, сообщает в своем Telegram-канале администрация Центрального района.
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