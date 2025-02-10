На питание челнинских школьников из семей СВО направили 537 млн рублей

В Набережных Челнах выделили 537 млн рублей на организацию бесплатного питания для школьников. Эти средства пойдут на оплату обедов для детей бойцов СВО, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей из многодетных семей и учеников 1-4 классов.
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