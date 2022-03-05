Каски и Покка покинут «Авангард» сегодня, остальные легионеры остаются («Матч ТВ»)

Каски и Покка покинут «Авангард» сегодня, остальные легионеры остаются. Как сообщает «Матч ТВ», финские защитники «Авангарда» Оливер Каски и Вилле Покка 5 марта покинут расположение команды.

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