Укрэнерго: в Ровненской области повреждён объект энергоинфраструктуры

В Ровненской области получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. «В нескольких районах были обесточены промышленные и бытовые потребители», — заявили в украинской компании «Укрэнерго» в Telegram-канале.
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