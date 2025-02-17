Как синоптики и обещали: на улице немного похолодало;)🥶 У кого больше сегодня на термометре?.
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Как синоптики и обещали: на улице немного похолодало;)🥶 У кого больше сегодня на термометре?.