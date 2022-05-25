Демократы против «демократии»: В США судят резервиста, участвовавшего в штурма Капитолия

В США судят резервиста Тимоти Хейла-Кусанелли, участвовавшего в штурме Капитолия. Ранее он работал на военно-морской базе и имел доступ к секретным данным, а также к оружию и боеприпасам.
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