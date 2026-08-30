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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик о «Золотом мяче»: «Если честно, мне это не нравится. Главное – команда»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался о дискуссии вокруг «Золотого мяча». «Это не моя работа.

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