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Татар-информ

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Предприимчивый казанец продает воздух из Москвы

Предприимчивый казанец продает воздух из Москвы

В Казани на сайте объявлений появился необычный товар – воздух из Москвы. Продавец предлагает покупателям возможность «вдохнуть воздух самой Москвы, не выходя из дома».

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