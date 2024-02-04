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В Ягодном союзе предупредили о подорожании бананов в случае запрета их ввоза из Эквадора

В Ягодном союзе предупредили о подорожании бананов в случае запрета их ввоза из Эквадора

В пятницу Россельхознадзор предупредил о готовности ввести ограничения в ближайшее время. Причиной такого решения стали систематические выявления в эквадорских бананах опасного вредителя — многоядной мухи-горбатки, уточняет Россельхознадзор.

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