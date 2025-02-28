OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта

OpenAI представила новую модель ИИ — GPT-4.5. Она должна лучше реагировать на подсказки пользователей, что должно помочь тем, кто использует возможности искусственного интеллекта для программирования или составления текстов, говорится в сообщении на сайте компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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