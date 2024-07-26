СМИ рассказали о неготовности штаба Трампа к выходу Байдена из гонки

Решение президента США Джо Байдена не баллотироваться на переизбрание застало врасплох избирательный штаб экс-президента Дональда Трампа и привело к спешной разработке новых материалов с критикой вице-президента Камалы Харрис.
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