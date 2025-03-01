Горелкин назвал возвращение ушедших брендов в замещённые отрасли нереальным

Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что возвращение ушедших иностранных компаний в те сегменты рынка, которые хорошо замещены российскими платформами, практически нереально.
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